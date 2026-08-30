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Що каже Карлсон про Трампа?

Карлсон наголосив, що раніше категорично виступав проти обох спроб імпічменту Трампа, вважаючи їх абсолютним абсурдом. Однак потенційна загроза ядерного удару повністю змінила його позицію.

Знищення всього людства ядерним ударом? То чому ж немає спроби негайно усунути його з посади? Будь-який лідер будь-якої країни, який пропонує першим застосувати ядерну зброю, втрачає право на керівництво та має бути негайно усунений,

– заявив Такер Карлсон.

Оглядач стверджує, що президент США неодноразово повертався до теми використання ядерного арсеналу на Близькому Сході. Хоча Дональд Трамп раніше заявляв про відсутність потреби в застосуванні такої зброї, американські медіа повідомляли, що під час обговорення військових операцій проти об'єктів у Фордо жодні сценарії не знімалися з порядку денного. Крім того, торік політик пропонував відновити ядерні випробування у США нарівні з Росією та Китаєм.

Такер Карлсон протягом тривалого часу був одним із найвпливовіших консервативних голосів США та ведучим Fox News. Проте останнім часом його відносини з Трампом та Республіканською партією різко погіршилися. У червні він оголосив про розрив із республіканцями та публічно перепросив за підтримку політика на виборах.

Зазначимо, що Карлсон опинився у центрі скандалу після інтерв'ю з Володимиром Путіним, де дав російському диктатору можливість безперешкодно озвучувати псевдоісторичну пропаганду.

Нагадаємо, що Дональд Трамп за останній час відзначився неоднозначними заявами. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють район навколо Ормузької протоки, назвавши її фактично американською територією. Він також розповів, що Іран готовий на все заради миру, але Сполучені Штати Америки ще не вирішили чи погоджуватися на умови, які пропонує Тегеран.