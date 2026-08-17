Об этом, размышляя в эфире 24 Канала об угрозах для Тайваня со стороны Китая, озвучил руководитель экономических программ центра "Студия стратегических исследований" Александр Чупак. Он добавил, что утверждение о том, что КНР уничтожит себя, если начнет войну, вызывает сомнения.

Об экономическом запасе прочности Китая и риске войны

Руководитель экономических программ центра "Студии стратегических исследований" привел в пример Мао Цзэдуна, который на протяжении многих десятилетий занимался уничтожением собственного населения. При этом Китай за короткое время вновь вернулся в число лидеров мировых экономических держав.

Но с другой стороны, видно, как ведет себя китайская политическая власть, какой курс держит коммунистическая партия на сближение с большими геополитическими силами. Они стараются поддерживать хорошие отношения как с американцами, так и с россиянами, и с европейцами.

С американцами ситуация двоякая, потому что, с одной стороны, Си Цзиньпин – лучший друг Дональда Трампа, и тот всегда с радостью приезжает в Китай или приглашает Си к себе в гости в США. Однако интересно, что когда Трамп говорит в своих выступлениях именно о Китае, не упоминая лично Си Цзиньпина, он прибегает к очень воинственной риторике, обвиняет Китай во всех грехах, но никоим образом не затрагивает его лидера,

– отметил Чупак.

Однако что китайцы проводят крайне взвешенную политику и пытаются сейчас максимизировать свою экономическую выгоду от сложившейся в мире геополитической ситуации, говорит, как отметил Чупак, о том, что вероятность того, что они именно сейчас готовятся к подрыву мирного существования на Тихоокеанском плацдарме, невелика. При этом он добавил, что риск не равен нулю, однако, учитывая события, он сегодня считается не слишком высоким.

Китайцы, по-видимому, как в той поговорке о мудром китайце, который сидит на берегу реки и ждет, пока труп врага проплывет мимо него, вероятно, ждут какого-то события, которое станет толчком для того, чтобы заняться заветной оккупацией Тайваня. Но они точно не хотят выступать в роли агрессора, как это сделала Россия в 2014 и 2022 годах, которого затем подвергнут санкциям и экономически изолируют. Китай этого не хочет, поэтому будет занимать выжидательную позицию,

– уверен Чупак.

Решится ли Китай на агрессию в отношении Тайваня: смотрите в видео

Пекин стремится углублять торговые связи

Размышляя о том, что может сделать Китай, на какие шаги он может пойти в будущем, руководитель экономических программ центра "Студии стратегических исследований" пояснил, что это сложный вопрос. Он повторил, что теоретически китайцы, даже если они потеряют европейский и американский рынки, все равно останутся со странами так называемого глобального Юга, которые являются его союзниками, и с той же Россией.

То есть, по его мнению, определенные рынки Китай сохранит в любом случае, а затем через определенный период сможет вернуть и западные рынки, как это сделал коммунистический Китай Мао после того, как "Гоминьдан" укрылся на Тайване и там ему пришлось провозгласить собственную республику.

А то, что китайцы в последние десятилетия не склонны к таким резким шагам – это контраргумент в пользу тезиса о том, что вероятность войны высока. Просто говорит о том, что вот-вот Китай бросит все, все свои торговые достижения и просто откажется от них, как и от тех огромных инвестиционных проектов, которые были реализованы в течение предыдущих 10 – 20 лет – это очень смелое заявление,

– считает Чупак.

Он пояснил, что китайцы, если вспомнить, например, после того, как Си Цзиньпина избрали председателем Коммунистической партии, через несколько лет объявили кампанию "Сделано в Китае 2025". Затем было объявлено о создании инвестиционных проектов нового "Шелкового пути", так называемый Belt and Road Initiative.

Это были мультимиллиардные проекты, которые реализовывались от африканских стран, таких как ЮАР, до центральноазиатских – Казахстана, Туркменистана, а также в Европе, в частности. Больше всего китайцы вкладывали в балканские страны, такие как Сербия. Однако были и большие проекты, например, с Германией.

Чупак отметил, что немецкие канцлеры раньше любили приезжать в Китай и там договариваться о денежных потоках. Он также напомнил, что Макрон приезжал из Франции в Китай, Урсула фон дер Ляйен несколько месяцев назад тоже побывала там с визитом.

Поэтому, если анализировать фактические признаки происходящего, то Китай заинтересован в углублении торговых связей, в спасении своей экономики, которая сильно зависит от мировых цен на товары, которые он продает, и от реального спроса на эти товары.

Может ли Китай вот так решить напасть на кого-то, как это делает Россия, например, путем совершения диверсий или развязывания гибридной войны? Конечно, это возможно. У китайцев есть такие возможности. Они ведут в США тихую гибридную войну посредством сбора разведывательной информации, внедрения разведывательных технологий в электронику, которую продают. Недаром Huawei и Xiaomi стали компаниями non grata в Канаде, США, даже в Украине их уже подвергли санкциям,

– рассказал Чупак.

Подводя итог, руководитель экономических программ центра "Студии стратегических исследований" высказался о том, что Пекин ведет по сути ту же игру, что и Москва. Просто он делает это осторожнее, возможно, не так открыто, как россияне, не с помощью агентов, которых потом находят, а расчетливо. Пока что этим все и ограничивается. О масштабных войнах со стороны Китая говорить сейчас, по его словам, не стоит. Однако гибридные методы все же присутствуют, и они должны служить предупреждением для тех сторон, которые страдают от этих методов.