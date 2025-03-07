Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что Китай все-таки можно привлечь к мирному процессу, в частности, в вопросах финансирования миротворцев и восстановления Украины.

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Почему Китай вдруг начал открыто поддерживать Украину

Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что вопрос Европы не может решаться без ее участия, то есть судьбу Украины не должны определять только Вашингтон и Москва.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, что эти заявления могут свидетельствовать о беспокойстве Китая. Поскольку страна, которая ранее высказывала амбиции по мирному урегулированию российско-украинской войны и предлагала свой план, вдруг стала второстепенным игроком.

Они будут немного нервничать от сближения Соединенных Штатов и России, но я не думаю, что у Пекина есть причины очень волноваться из-за того, что их устранили,

– подчеркнул он.

Однако Китай мог бы присоединиться к мирному процессу, в частности, в вопросах финансирования миротворцев и восстановления Украины после завершения войны. Хотя Пекин действительно может быть заинтересован, их роль в этом процессе, вероятно, будет ограниченной.

Также одним из возможных объяснений такого заявления может быть стремление Китая улучшить отношения с Европой, поскольку за последние годы они значительно ухудшились.

Отметим, на этой неделе США ввели дополнительный 10% тариф на импорт из Китая. В Пекине уже отреагировали, пообещав решительно ответить на такие действия.