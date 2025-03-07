Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зазначивши, що Китай все-таки можна залучити до мирного процесу, зокрема, у питаннях фінансування миротворців та відновлення України.

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Чому Китай раптом почав відкрито підтримувати Україну

Спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шей заявив, що питання Європи не може вирішуватися без її участі, тобто долю України не повинні визначати лише Вашингтон і Москва.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що ці заяви можуть свідчити про занепокоєння Китаю. Оскільки країна, яка раніше висловлювала амбіції щодо мирного врегулювання російсько-української війни й пропонувала свій план, раптом стала другорядним гравцем.

Вони будуть трохи нервувати від зближення Сполучених Штатів і Росії, але я не думаю, що в Пекіна є причини дуже хвилюватися через те, що їх усунули,

– наголосив він.

Проте Китай міг би долучитися до мирного процесу, зокрема, у питаннях фінансування миротворців і відновлення України після завершення війни. Хоча Пекін справді може бути зацікавлений, їхня роль у цьому процесі, ймовірно, буде обмеженою.

Також одним з можливих пояснень такої заяви може бути прагнення Китаю поліпшити відносини з Європою, оскільки за останні роки вони значно погіршилися.

Зазначимо, цього тижня США впровадили додатковий 10% тариф на імпорт з Китаю. У Пекіні вже відреагували, пообіцявши рішуче відповісти на такі дії.