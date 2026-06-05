Встреча должна состояться в Париже 13 – 14 июля. Об этом президент Макрон заявил перед началом саммита ЕС – Западные Балканы, который проходит в Черногории 5 июня, передает корреспондентка "Европейской правды".

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Что известно о новом заседании "коалиции решительных"?

По словам Макрона, перед июльской встречей он проведет переговоры с президентом Украины Владимир Зеленский. Французский лидер объяснил, что стороны планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины в рамках "коалиции решительных" и определить формат ее работы на будущее.

Мы встретимся с президентом Зеленским через несколько дней – для того, чтобы одновременно организовать поддержку в рамках "коалиции решительных" и структурировать ее,

– заявил Макрон.

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Также президент Франции сообщил, что пригласил всех участников коалиции прибыть в Париж 13 и 14 июля для проведения структурированной встречи. Ожидается, что во время саммита стороны обсудят дальнейшие шаги по поддержке Украины и укрепления европейской безопасности.

Кроме того, участники "коалиции решительных" получили приглашение принять участие в праздновании национального праздника Франции – День взятия Бастилии, которое традиционно отмечают 14 июля.

К слову, "Коалиция решительных" объединяет страны, которые поддерживают Украину и работают над усилением ее оборонных возможностей на фоне продолжающейся российской агрессии. Именно вопрос дальнейшей военной и политической поддержки Киева станет одним из ключевых во время предстоящей встречи в Париже.

Напомним, в Германии заявляют, что между Европой и Россией постепенно может появиться пространство для будущих переговоров по войне в Украине. В то же время в Берлине отмечают, что любые контакты возможны только после согласования единого механизма представительства интересов ЕС, поскольку среди стран блока пока нет согласия относительно формата таких переговоров.

Кроме того, более 30 государств, входящих в "коалицию решительных", после заседания 24 февраля подтвердили готовность обеспечивать Украине многоуровневые гарантии безопасности при поддержке Соединенных Штатов.