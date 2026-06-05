Зустріч має відбутися у Парижі 13 – 14 липня. Про це президент Макрон заявив перед початком саміту ЄС – Західні Балкани, який проходить у Чорногорії 5 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".

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Що відомо про нове засідання "коаліції рішучих"?

За словами Макрона, перед липневою зустріччю він проведе переговори з президентом України Володимир Зеленський. Французький лідер пояснив, що сторони планують обговорити подальшу підтримку України в межах "коаліції рішучих" та визначити формат її роботи на майбутнє.

Ми зустрінемося з президентом Зеленським через кілька днів – для того, щоб одночасно організувати підтримку в рамках "коаліції рішучих" і структурувати її,

– заявив Макрон.

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Також президент Франції повідомив, що запросив усіх учасників коаліції прибути до Парижа 13 та 14 липня для проведення структурованої зустрічі. Очікується, що під час саміту сторони обговорять подальші кроки щодо підтримки України та зміцнення європейської безпеки.

Крім того, учасники "коаліції рішучих" отримали запрошення взяти участь у святкуванні національного свята Франції – День взяття Бастилії, яке традиційно відзначають 14 липня.

До слова, "Коаліція рішучих" об'єднує країни, які підтримують Україну та працюють над посиленням її оборонних можливостей на тлі триваючої російської агресії. Саме питання подальшої військової та політичної підтримки Києва стане одним із ключових під час майбутньої зустрічі в Парижі.

Нагадаємо, у Німеччині заявляють, що між Європою та Росією поступово може з'явитися простір для майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Водночас у Берліні наголошують, що будь-які контакти можливі лише після узгодження єдиного механізму представництва інтересів ЄС, оскільки серед країн блоку поки немає згоди щодо формату таких перемовин.

Крім того, більш як 30 держав, що входять до "коаліції рішучих", після засідання 24 лютого підтвердили готовність забезпечувати Україні багаторівневі гарантії безпеки за підтримки Сполучених Штатів.