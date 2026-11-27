Джаред Кушнер называет Владимира Путина "гроссмейстером политики", а Украину обвиняет в срыве мирных переговоров. Такая риторика может свидетельствовать не о дипломатической стратегии Вашингтона, а о попытке заключить выгодную сделку с Москвой, где на первый план выходят деньги и личные интересы.

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Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему окружение Дональда Трампа может действовать по логике риелторов, как транзакционный подход президента США влияет на переговоры по Украине и почему уступки России могут создать опасный прецедент для Китая. Также речь зашла о падении поддержки Трампа среди американцев и возможных последствиях для его администрации.

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Комиссионные вместо геополитики: логика риелторов в Белом доме

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и один из ключевых переговорщиков новой администрации, в своем последнем интервью отличился беспрецедентной ретрансляцией российских нарративов.

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Он не только назвал Владимира Путина "гроссмейстером политики", но и обвинил Украину в срыве мирных переговоров из-за якобы атаки беспилотников на Кремль в 2023 году – инцидента, который не подтвердила даже американская разведка. Подобная риторика официального представителя США вызывает закономерный вопрос: почему Вашингтон внезапно начал говорить на языке российской пропаганды?

Поведение Кушнера и других спецпредставителей Трампа (в частности Стива Виткоффа) становится понятным, если проанализировать их профессиональный бэкграунд. Юрий Рашкин считает, что они – риелторы, а в американской практике недвижимости комиссионные обычно платит продавец.

В геополитической сделке, которую пытается заключить команда Трампа, роль "продавца" с самым толстым кошельком играет именно Москва (а также ее партнеры из Персидского залива). Мир на условиях Украины не приносит этим переговорщикам никакой личной или финансовой выгоды.

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Поэтому их стратегия заключается не в поиске справедливого завершения войны, а в заключении сделки любой ценой с тем, кто готов платить. Лесть в адрес Путина – это не хитрый тактический маневр, чтобы заманить диктатора в ловушку, как надеются некоторые аналитики. Это прямое обслуживание интересов стороны, которая финансирует этот процесс.

Транзакционная дипломатия и поиск "удобных" лидеров

Дональд Трамп рассматривает международные отношения исключительно через призму межличностных контактов и сделок. Для него не существует сложных архитектур безопасности, Устава ООН или интересов целых наций.

Есть лишь конкретный лидер, который должен подписать бумажку. Если действующий лидер (в данном случае Владимир Зеленский) отказывается принимать невыгодные условия, логика Трампа диктует простое решение: заменить человека.

Требование провести выборы в Украине во время войны является инструментом именно этой стратегии. Трамп не понимает сути войны, считая ее "тупой" тратой ресурсов. Его идеальный сценарий – устранить несговорчивого президента, поставить на его место того, кто подпишет соглашение с Путиным, и преподнести это американскому избирателю как собственную победу, достойную Нобелевской премии. Дальнейшая судьба Украины или возможные внутренние расколы после такого шага Белый дом не интересуют.

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Легализация агрессии и сигнал для "оси зла"

Отказ команды Трампа от принципа определения агрессора и жертвы разрушает всю послевоенную систему мировой безопасности. Заявления Кушнера о том, что границы определяются компромиссами, а не международным правом, являются прямым сигналом для Пекина и Тегерана. Если США легализуют перекраивание границ силой в Европе, Китай получает "зеленый свет" на действия в отношении Тайваня.

Фактически Соединенные Штаты при новой администрации рискуют превратиться из гаранта безопасности в молчаливого партнера "оси зла", в которую входят Россия, Китай и КНДР.

Радиоактивная непопулярность: внутренние последствия для Трампа

Несмотря на попытки команды Трампа навязать свою повестку дня, американское общество реагирует на это крайне негативно. Согласно последним данным Pew Research Center, 67% американцев не одобряют действия Трампа в связи с войной в Украине. Более того, 39% граждан США прямо заявляют, что он слишком сильно поддерживает Россию. Поддержка его действий падает даже среди республиканцев.

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Откровенное заигрывание с диктаторами делает Трампа "радиоактивно непопулярным" внутри страны. Демократическая партия, которая сейчас находится в поиске новой стратегии, внимательно наблюдает за этими тенденциями.

Впереди администрацию ждут жесткие слушания в Конгрессе, где Кушнеру и другим переговорщикам придется отвечать на неудобные вопросы под присягой. Кроме того, над Трампом нависает угроза новых расследований, в частности касающихся возможной передачи секретных технологий Китаю. Таким образом, попытка быстро "продать" Украину Путину может стать не триумфом транзакционной дипломатии Трампа, а катализатором его самого глубокого политического кризиса.

Американский политический обозреватель о новой политике администрации Трампа: видео