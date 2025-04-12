Они в частности поговорили об энергетическом сотрудничестве между странами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Sabah.

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О чем говорили Лавров и Фидан

Переговоры прошли на полях Анталийского дипломатического форума, сообщает источник, знакомый с ходом событий.

Помимо темы войны России против Украины, стороны также уделили внимание энергетическому сотрудничеству между Анкарой и Москвой. Среди других тем обсуждения – ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и секторе Газа.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция официально поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. В то же время Анкара сохраняет связи с Кремлем и остается единственной страной НАТО, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

Турция неоднократно выражала готовность выступить посредником в поиске дипломатического решения для завершения войны и предлагала провести мирные переговоры.

Анталийский дипломатический форум, стартовавший в пятницу, проходит под лозунгом "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире" и продлится три дня.