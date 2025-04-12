Вони зокрема поговорили про енергетичні співпрацю між країнами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Sabah.

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Про що говорили Лавров і Фідан

Переговори пройшли на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє джерело, знайоме з перебігом подій.

Крім теми війни Росії проти Україні, сторони також приділили увагу енергетичній співпраці між Анкарою та Москвою. Серед інших тем обговорення – ситуація на Близькому Сході, зокрема в Сирії та секторі Газа.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина офіційно підтримує український суверенітет та територіальну цілісність. Водночас Анкара зберігає зв’язки з Кремлем і залишається єдиною країною НАТО, яка не долучилася до антиросійських санкцій.

Туреччина неодноразово висловлювала готовність виступити посередником у пошуку дипломатичного рішення для завершення війни та пропонувала провести мирні перемовини.

Анталійський дипломатичний форум, що стартував у п’ятницю, проходить під гаслом "Відновлення дипломатії у фрагментованому світі" і триватиме три дні.