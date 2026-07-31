Кроме того, он выразил поддержку Испании. Это заявление Макрон сделал в своих социальных сетях.

Что сказал Макрон?

Президент Франции сообщил, что связался с премьер-министром Испании в связи с ситуацией в Сеуте. Он выразил солидарность и предложил всю необходимую помощь, в частности через агентство "Фронтекс".

Я поддерживаю текущее сотрудничество с Марокко, благодаря которому на сегодняшний день уже было обеспечено более 40 000 возвращений из Сеуты в Марокко. Министры внутренних дел находятся в контакте, чтобы тщательно отслеживать ситуацию. Сеута не имеет права на свободное передвижение в остальную часть Шенгенской зоны,

– заявил Макрон.

Политик подчеркнул, что в четверг, 30 июля, отдал приказ министру внутренних дел усилить контроль на границе с Испанией. Париж развернул четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники.

Макрон отметил, что принял дополнительные меры в дополнение к тем, которые действуют с 2020 года. По словам политика, они обеспечат более эффективную защиту границы с Испанией в тесной координации, с привлечением совместных бригад и совместных действий в борьбе с нелегальной иммиграцией.

Он рассказал, что эти меры дополняют европейские инструменты, принятые для обеспечения возвращения мигрантов и выполнения Пакта об убежище и миграции.

Благодаря им в прошлом году нелегальные потоки в Европейский Союз сократились на 25%, а в 2026 году ожидается дальнейшее сокращение миграционных потоков через Атлантический океан и западную часть Средиземного моря,

– подчеркнул Макрон.

В заключение он заявил о солидарности с Испанией, ее правительством и народом.

Что известно о кризисе в Сеуте?

Сотни мигрантов в четверг, 30 июля, прорвались из Марокко в испанский анклав Сеута, преодолевая границу по морю и через ограждения. Мадрид решил усилить безопасность с помощью военных.

Вечером 31 июля Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы между странами. На этот период будет восстановлен пограничный контроль, чтобы усилить безопасность страны и предотвратить возможные угрозы.