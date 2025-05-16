Об этом пишет британский историк и журналист Макс Гастингс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его колонку для Bloomberg.

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Как результат переговоров может повлиять на будущие события

Гастингс напоминает, что президент Владимир Зеленский был готов к прямой встрече с Путиным 15 мая, но вместо этого российский диктатор направил на переговоры своих подчиненных. Трамп, в свою очередь, отложил возможный визит, и теперь, как отмечает автор, мир ожидает, какими будут его дальнейшие действия. Сам Трамп ранее демонстрировал раздражение в отношении обеих сторон конфликта, не проявляя особой симпатии к Украине.

Трамп также заявил, что завершение войны возможно лишь после его личной встречи с Путиным. И если такая встреча состоится, президент США может пойти на значительные уступки, чтобы заявить о достижении соглашения, даже если его содержание будет сомнительным.

Журналист также считает, что если Вашингтон снова приостановит военную помощь, то Киев продержится около 4 месяцев – пока не закончатся ключевые боеприпасы. Европа же, несмотря на громкие заявления, не имеет возможности компенсировать эту потерю.

Путин тем временем считает, что имеет все карты на руках, и Трамп публично поддержал это мнение. Санкции, которые США частично ослабили с начала года, не оказывают на Кремль достаточного давления. Россия активно закупает боеприпасы в КНДР и привлекает наемников для пополнения потерь.

По мнению Гастингса, цель Путина – не только покорить Украину, но и сделать ее разрушенной, изолированной и неинвестиционной. Российский диктатор рассчитывает, что Украина в конце концов станет несостоявшимся государством,, над которым РФ сможет обеспечить гегемонию. Путин – это человек с одержимостью: восстановить Российскую империю, старый Советский Союз, подчеркивает журналист.

Журналист опасается, что администрации Трампа в принципе безразлично на угрозу поражения Украины. Единственный путь остановить Россию в ее ужасных планах это усиливать экономическое и военное давление и прежде всего убедить – США никогда не бросят Украину.