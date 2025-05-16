Про це пише британський історик і журналіст Макс Гастінгс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його колонку для Bloomberg.

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Як результат переговорів може вплинути на майбутні події

Гастінгс нагадує, що президент Володимир Зеленський був готовий до прямої зустрічі з Путіним 15 травня, але замість цього російський диктатор направив на перемовини своїх підлеглих. Трамп, у свою чергу, відклав можливий візит, і тепер, як зазначає автор, світ очікує, якими будуть його подальші дії. Сам Трамп раніше демонстрував роздратування щодо обох сторін конфлікту, не виявляючи особливої симпатії до України.

Трамп також заявив, що завершення війни можливе лише після його особистої зустрічі з Путіним. І якщо така зустріч відбудеться, президент США може піти на значні поступки, аби заявити про досягнення угоди, навіть якщо її зміст буде сумнівним.

Журналіст також вважає, що якщо Вашингтон знову призупинить військову допомогу, то Київ протримається близько 4 місяців – доки не закінчаться ключові боєзапаси. Європа ж, попри гучні заяви, не має змоги компенсувати цю втрату.

Путін тим часом вважає, що має всі карти на руках, і Трамп публічно підтримав цю думку. Санкції, які США частково послабили з початку року, не чинять на Кремль достатнього тиску. Росія активно закуповує боєприпаси в КНДР і залучає найманців для поповнення втрат.

На думку Гастінгса, мета Путіна – не лише підкорити Україну, а й зробити її зруйнованою, ізольованою й неінвестиційною. Російський диктатор розраховує, що Україна зрештою стане державою, що не відбулася, над якою РФ зможе забезпечити гегемонію. Путін – це людина з одержимістю: відновити Російську імперію, старий Радянський Союз, підкреслює журналіст.

Журналіст побоюється, що адміністрації Трампа в принципі байдуже на загрозу поразки України. Єдиний шлях зупинити Росію у її жахливих планах це посилювати економічний та військовий тиск і насамперед переконати – США ніколи не кинуть Україну.