Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Дивіться також Переговори України і Росії у Стамбулі розпочалися: все про перебіг і заяви сторін

Як Україна реагує на спроби прив'язати переговори у Стамбулі до 2022 року

Андрій Єрмак зауважив, що нинішніми переговорами росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком.

Але все, що повʼязує з цим перемовини – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють,

– вказав він.

Довідка. Очільник російської делегації Владімір Мединський заявив, що, мовляв, травневі переговори Києва і Москви є продовження перемовин у Стамбулі у 2022 році

Раніше глава Офісу президента зазначав, що метою української делегації в Стамбулі є досягнення безумовного припинення вогню. Наразі це є пріоритетом. Окрім цього Єрмак наголосив на готовності України до переговорів на найвищому рівні – тобто зустрічі Зеленського та Путіна.

Міністр оборони України Рустем Умєров додав, що мир можливий лише за умови, що Росія погодиться на повне припинення вогню на 30 днів, повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх".