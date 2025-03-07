Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios.

К теме Удары должны прекратиться немедленно: в ОП отреагировали на угрозы Трампа ужесточить санкции

О чем говорит новое сообщение Трампа в соцсети Х

Журналисты отмечают, что сообщение в соцсети Х является первым случаем после, когда Дональд Трамп после вступления в должность президента США в январе 2025 года публично угрожал России. До этого он занимал более мягкую позицию в отношении Владимира Путина, но зато он критиковал Владимира Зеленского.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал изданию, что в последние дни "гнев Трампа усилился" из-за поведения России и ее эскалации ударов по Украине в то же время, когда он настаивал на прекращении огня.

К слову, Дональд Трамп в заметке в соцсети Х написал, что Россия сейчас абсолютно "давит" на Украину на поле боя. Поэтому он рассматривает возможность введения широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании войны.