Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios.

До теми Удари мають припинитися негайно: в ОП відреагували на погрози Трампа посилити санкції

Про що говорить новий допис Трампа у соцмережі Х

Журналісти наголошують, що допис у соцмережі Х є першим випадком після, коли Дональд Трамп після вступу на посаду президента США у січні 2025 року публічно погрожував Росії. До цього він займав більш м'яку позицію щодо Владіміра Путіна, але натомість критикував Володимира Зеленського.

Високопоставлений чиновник Білого дому сказав виданню, що останніми днями "гнів Трампа посилився" через поведінку Росії та її ескалацію ударів по Україні в той самий час, коли він наполягав на припиненні вогню.

До слова, Дональд Трамп у дописі в соцмережі Х написав, що Росія зараз абсолютно "тисне" на Україну на полі бою. Тому він розглядає можливість введення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню й остаточної угоди про мирне врегулювання війни.