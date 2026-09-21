Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

Какой перечень требований обнародовали в Альянсе?

Обнародование ранее засекреченных критериев направлено на привлечение общественности, частного бизнеса и неправительственных организаций к развитию системы всеобъемлющей обороны.

Обновленные стандарты определяют обязательства стран-членов по обеспечению функционирования общества в условиях вооруженного нападения или масштабных катастроф.

Принятый документ охватывает семь ключевых сфер, первой из которых является обеспечение непрерывности государственного управления. Правительства союзников должны гарантировать постоянную способность принимать решения и поддерживать связь с гражданами даже во время хаоса или массированных кибератак.

Защита энергетики и контроль над миграционными потоками

Особое внимание в Альянсе уделили устойчивости энергоснабжения и защите критически важных сетей от диверсий и разрушений.

Государствам предписано подготовить подробные планы резервного энергоснабжения и разработать механизмы оперативного восстановления поврежденных объектов.

Третье направление предусматривает способность управлять перемещением гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций. Страны должны быть готовы координировать потоки беженцев так, чтобы это не препятствовало развертыванию войск и военной логистике.

Ресурсы, медицина, связь и транспортная логистика

Среди обязательных требований указано создание надежных гражданских запасов продовольствия и питьевой воды, которые должны быть защищены от саботажа или заражения.

В то же время медицинские системы союзников обязаны выдерживать экстремальные нагрузки, накапливая диверсифицированные запасы лекарств, оборудования и донорской крови для работы в условиях массовых жертв.

Шестой и седьмой блоки требований касаются бесперебойной работы гражданской связи и транспортной инфраструктуры.

Телекоммуникационные и цифровые сети должны функционировать во время военных действий, а железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт должен в кратчайшие сроки переключаться на обеспечение военно-логистических потребностей.

Эти критерии согласуются с новой финансовой стратегией НАТО, согласно которой государства-участники должны направлять до 1,5% ВВП на меры по обеспечению гражданской готовности и устойчивости.

К слову, западные государства пытались держаться в стороне от войны, однако такая позиция дала России дополнительное время для накопления вооружения и формирования мощного арсенала. Теперь европейским странам приходится в срочном порядке усиливать подготовку к возможным ракетным атакам и диверсиям на своей территории.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала отметил, что в 2022 году западные партнеры Украины выбрали неверную стратегию невмешательства, пытаясь дистанцироваться от реалий войны.