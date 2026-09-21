Про це мовиться на офіційному сайті НАТО.

Який перелік вимог оприлюднили в Альянсі?

Оприлюднення раніше засекречених критеріїв має на меті залучити громадськість, приватний бізнес та неурядові організації до розбудови системи всеохопної оборони.

Оновлені стандарти визначають зобов'язання країн-членів щодо забезпечення функціонування суспільства в умовах збройного нападу або масштабних катастроф.

Ухвалений документ охоплює сім ключових сфер, першою з яких є забезпечення безперервності державного управління. Уряди союзників повинні гарантувати постійну здатність ухвалювати рішення та підтримувати зв'язок із громадянами навіть під час хаосу чи масованих кібератак.

Захист енергетики та контроль над міграційними потоками

Окрему увагу в Альянсі приділили стійкості енергопостачання та захисту критичних мереж від диверсій і руйнувань.

Державам приписано підготувати детальні плани резервного живлення та розробити механізми оперативного відновлення пошкоджених об'єктів.

Третій напрям передбачає здатність керувати переміщенням цивільного населення під час надзвичайних ситуацій. Країни мають бути готовими координувати потоки біженців так, щоб це не перешкоджало розгортанню військ і військовій логістиці.

Ресурси, медицина, зв'язок і транспортна логістика

Серед обов'язкових вимог вказано створення надійних цивільних запасів їжі та питної води, які повинні мати захист від саботажу чи зараження.

Водночас медичні системи союзників зобов'язані витримувати екстремальні навантаження, накопичуючи диверсифіковані запаси ліків, обладнання та донорської крові для роботи в умовах масових жертв.

Шостий і сьомий блоки вимог стосуються безперебійної роботи цивільного зв'язку та транспортної інфраструктури.

Телекомунікаційні й цифрові мережі мають функціонувати під час воєнних дій, а залізничний, авіаційний та автомобільний транспорт повинен у найкоротші терміни переключатися на забезпечення військово-логістичних потреб.

Ці критерії узгоджуються з новою фінансовою стратегією НАТО, згідно з якою держави-учасниці мають спрямовувати до 1,5% ВВП на заходи з цивільної готовності та стійкості.

До слова, західні держави намагалися триматися осторонь війни, однак така позиція дала Росії додатковий час для накопичення озброєння та формування потужного арсеналу. Тепер європейським країнам доводиться терміново посилювати підготовку до можливих ракетних атак і диверсій на своїй території.

Політолог Петро Олещук в етері 24 Каналу зазначив, що у 2022 році західні партнери України обрали неправильну стратегію невтручання, намагаючись дистанціюватися від реалій війни.