Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

Смотрите также США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих" перед переговорами Трампа и Путина на Аляске

Что заявил Науседа?

Президент Науседа, который принимал участие в дистанционном заседании "Коалиции желающих", говорит, что они должны быть готовы развернуть вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине.

Он сказал это после встречи, состоявшейся в среду, 13 августа, на которой лидеры стран обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа и Путина.

"Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности в Украине, как только для этого будут созданы соответствующие условия", – заявил литовский президент.

Он заявил, что Литва готова сделать свой вклад в объединенные силы, предоставив военнослужащих и возможности для военной подготовки.

Политик также заявил, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины, и подчеркнул, что Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по мирному урегулированию.

Кроме того, Науседа заявил, что Киев нельзя заставлять отказываться от территорий.