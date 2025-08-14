Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT.

Що заявив Науседа?

Президент Науседа, який брав участь у дистанційному засіданні "Коаліції охочих", каже, що вони мають бути готовими розгорнути збройні сили для забезпечення безпеки в Україні.

Він сказав це після зустрічі, що відбулася в середу, 13 серпня, на якій лідери країн обговорили ситуацію в Україні і майбутню зустріч Трампа і Путіна.

"Ми маємо бути готові до розгортання військ для забезпечення безпеки в Україні, як тільки для цього буде створено відповідні умови", – заявив литовський президент.

Він заявив, що Литва готова зробити свій внесок у об'єднані сили, надавши військовослужбовців та можливості для військової підготовки.

Політик також заявив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України, і наголосив, що Володимир Зеленський повинен брати участь у майбутніх зустрічах щодо мирного врегулювання.

Крім того, Науседа заявив, що Київ не можна змушувати відмовлятися від територій.