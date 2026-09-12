Об этом сообщает CNN.

Что известно об атаке на нефтепровод?

Проиранские группировки нанесли как минимум девять ударов по стратегическому нефтепроводу "Восток – Запад" в Саудовской Аравии. Известно, что в результате удара были повреждены насосные станции и возникли пожары.

Саудовские власти заявили, что атаку совершили несколько дронов с территории Ирака, в результате чего есть раненые. Трубопровод временно закрыли из соображений безопасности.

Саудовская Аравия пока не планирует отвечать на атаку, однако заявила о готовности дать Ираку возможность принять необходимые меры для предотвращения дальнейших ударов.

Стоит отметить, что этот объект имеет критически важное значение для мировой экономики, ведь ежедневно через него прокачивается около 5 миллионов баррелей сырья.

Нефтепровод "Восток – Запад" служит главной альтернативой для транспортировки саудовской нефти в обход Ормузского пролива, судоходство по которому в настоящее время заблокировано. Повреждение этой линии существенно ограничивает возможности экспорта топлива и создает огромную напряженность на международных рынках.

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. Повстанцы не только проводят атаки на инфраструктурные объекты на суше, но и пытаются полностью перекрыть ключевые морские пути.

Напомним, йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, усилили контроль над побережьем Красного моря и стратегическим проливом Баб-эль-Мандеб, захватив порт Мока и расширив атаки на острова Ханиш. Это создает угрозу для одного из ключевых маршрутов мировой торговли, по которому транспортируются нефть и топливо из стран Персидского залива через Суэцкий канал.

На фоне обострения конфликта между хуситами и правительственными силами, а также противостояния США и Ирана растут риски перебоев в поставках энергоресурсов. Это уже отразилось на рынке – цена нефти Brent поднялась до 99,22 доллара за баррель.

К слову, ситуация между США и Ираном также остается напряженной. В частности, на днях США нанесли удар по иранскому флоту. Три из пяти иранских нефтяных танкеров, уничтоженных военными США 8 сентября, были связаны с российским теневым флотом и использовались для обхода санкций. Танкер "Kaviz" заходил в российские порты и скрывал маршруты, "Charminar" перевозил нефть из российских портов, а "Riesco" осуществлял перегрузку сырья в открытом море между судами, подпадающими под санкции.

По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, эти случаи демонстрируют тесную связь между российским и иранским теневыми флотами, которые используют общие суда, менеджеров и нефтяные маршруты для обхода ограничений.