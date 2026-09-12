Про це повідомляє видання CNN.

Що відомо про атаку на нафтопровід?

Проіранські угруповування завдали щонайменше дев'яти ударів по стратегічному нафтопроводу "Схід – Захід" у Саудівській Аравії. Відомо, що внаслідок удару були пошкоджені насосні станції та виникли пожежі.

Саудівська влада заявила, що атаку здійснили кілька дронів з території Іраку, внаслідок чого є поранені. Трубопровід тимчасово закрили з міркувань безпеки.

Саудівська Аравія наразі не планує відповідати на атаку, проте заявила про готовність дати Іраку можливість вжити необхідних заходів для запобігання подальшим ударам.

Варто зазначити, що цей об'єкт є критично важливим для світової економіки, адже щодня через нього прокачують близько 5 мільйонів барелів сировини.

Нафтогін "Схід – Захід" слугує головною альтернативою для транспортування саудівської нафти в обхід Ормузької протоки, судноплавство якої наразі заблоковане. Пошкодження цієї лінії суттєво обмежує можливості експорту палива та створює величезне напруження на міжнародних ринках.

Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. Повстанці не лише атакують інфраструктурні об'єкти на суходолі, а й намагаються повністю перекрити ключові морські шляхи.

Нагадаємо, єменські хусити, яких підтримує Іран, посилили контроль над узбережжям Червоного моря та стратегічною протокою Баб-ель-Мандеб, захопивши порт Мока й розширивши атаки на острови Ханіш. Це створює загрозу для одного з ключових маршрутів світової торгівлі, яким транспортують нафту та паливо з країн Перської затоки через Суецький канал.

На тлі загострення між хуситами та урядовими силами, а також протистояння США та Ірану, зростають ризики перебоїв у постачанні енергоресурсів. Це вже позначилося на ринку – ціна нафти Brent піднялася до 99,22 долара за барель.

До слова, ситуація між США та Іраном також залишається напруженою. Зокрема, днями США завдали удару по іранському флоту. Три з п'яти іранських нафтових танкерів, знищених військовими США 8 вересня, були пов'язані з російським тіньовим флотом і використовувалися для обходу санкцій. Танкер Kaviz заходив до російських портів і приховував маршрути, Charminar перевозив нафту з російських портів, а Riesco здійснював перевантаження сировини у відкритому морі між підсанкційними суднами.

За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, ці випадки демонструють тісний зв’язок між російським та іранським тіньовими флотами, які використовують спільні судна, менеджерів і нафтові маршрути для обходу обмежень.