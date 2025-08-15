Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

При каком условии Трампа могут подать на Нобелевскую премию?

Соперница Дональда Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что готова выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Однако она уточнила, что сделает это только в случае, если действующий президент США завершит российско-украинскую войну без каких-либо территориальных уступок Кремлю.

Послушайте, если бы мы смогли это сделать, если бы президент Трамп был архитектором этого, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира. Потому что моя цель здесь – не допустить капитуляции перед Путиным, при поддержке и содействии со стороны США,

– добавила Клинтон.

Политик поддерживает Украину и называет ключевым условием для достижения мира – полный вывод российских войск с оккупированных Россией территорий. Это, по ее мнению, станет свидетельством "добросовестных намерений Москвы".

Напомним, что американского президента выдвинули на Нобелевскую премию мира. По его мнению, он достоин награды, поскольку смог урегулировать по меньшей мере пять военных конфликтов.