"У США много других дел": Песков сделал новое заявление о переговорах с Украиной

Уже больше месяца не было трехсторонних встреч США, России и Украины. Внимание Вашингтона сейчас приковано к войне на Ближнем Востоке.

На "занятость" США указал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что Песков сказал о переговорах с Украиной?

По словам Пескова, сейчас переговоры по Украине находятся на паузе.

"В трехстороннем формате трудно собраться, поскольку у США много других дел", – обьяснил чиновник.

Он отметил, что Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США.

Мы тоже по каналам, которые у нас есть, продолжаем обмен информацией с американцами,

– сказал он.

Также Песков отметил, что Кремлю доподлинно неизвестно о якобы подготовке поездки Виткофа и Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом ранее сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, американские переговорщики приедут в украинскую столицу для обсуждения гарантий безопасности от США.

Напомним, что очередной раунд трехсторонних переговоров был запланирован на начало марта. Он должен был состояться в Абу-Даби. Однако именно тогда США приступили к военной операции против Ирана, и приоритеты американцев сместились.

Владимир Зеленский заявлял, что американцы предлагали украинцам и россиянам встретиться в США, потому что не хотели покидать свою страну на фоне войны. Впрочем, оккупанты выступили категорически против, предлагая для встречи Швейцарию и Турцию.

