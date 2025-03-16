Россия передала свой "сигнал" США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на помощника кремлевского главы Юрия Ушакова, слова которого цитируют российские СМИ.

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В Кремле высказались относительно перемирия

Помощник российского диктатора Ушаков сделал заявление относительно перемирия.

Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как некую попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным,

– так высказался Ушаков.

Он заявил, что Россия довела свои "беспокойства" до США.

По его слова, контакты между Россией и США продолжаются, но пока не на уровне президентов.

Он добавил, что телефонный разговор и встречу Трампа и Путина можно организовать достаточно быстро, "когда в этом возникнет необходимость".