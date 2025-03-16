Росія передала свій "сигнал" США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на помічника кремлівського глави Юрія Ушакова, слова якого цитують російські ЗМІ.

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В Кремлі висловилися щодо перемир'я

Помічник російського диктатора Ушаков зробив заяву щодо перемир'я.

Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я) як якусь спробу дати час для переозброєння та перегрупування українським військовим,

– так висловився Ушаков.

Він заявив, що Росія довела свої "занепокоєння" до США.

За його слова, контакти між Росією та США тривають, але наразі не на рівні президентів.

Він додав, що телефонну розмову та зустріч Трампа і Путіна можна організувати досить швидко, "коли в цьому виникне потреба".