С начала вторжения Россия уже потеряла более 900 тысяч военнослужащих, из которых 250 тысяч – убитыми. Впрочем, для ее руководства – это вовсе не повод завершать войну. Оно и в дальнейшем готово жертвовать людьми. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе 3 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Путин не хочет заканчивать войну

На поле боя нет никаких признаков того, что россияне готовятся к прекращению огня. Нет и оснований считать, что цели Кремля в этой войне изменились. Ситуация на фронте остается очень сложной для Украины. По прогнозу Альянса, Россия и в дальнейшем будет усиливать давление на ВСУ, чтобы нарастить преимущество для успеха на переговорах.

В НАТО прогнозируют, что захватчикам удастся полностью вытеснить украинские силы с Курщины. Враг имеет значительное количественное преимущество. В Курской области находятся около 70 тысяч оккупантов, а также 11 тысяч северокорейцев.

В то же время в Алянсе указывают, что продвижение россиян в Украине замедляется, а их потери растут. Впрочем, Кремль и в дальнейшем готов терпеть большие потери в обмен на медленные успехи. Между тем российское общество тоже готово пока мириться с этой ситуацией.

Также не изменилась и переговорная позиция России. В Кремле уверены, что преимущество и время на их стороне. Сейчас Москве нужны переговоры только для того, чтобы восстановить отношения с Западом и международным сообществом и параллельно деморализовать население Украины.

Чиновник НАТО подчеркнул, что позиция Альянса заключается в том, чтобы добиться устойчивого и справедливого мира в Украине, а непросто позволить России выиграть время.