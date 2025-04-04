З початку вторгнення Росія вже втратила понад 900 тисяч військовослужбовців, з яких 250 тисяч – вбитими. Втім, для її керівництва – це зовсім не привід завершувати війну. Воно й надалі готове жертвувати людьми. Про це заявив високопосадовець НАТО на брифінгу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі 3 квітня, передає 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle.

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Путін не хоче закінчувати війну

На полі бою немає жодних ознак того, що росіяни готуються до припинення вогню. Немає й підстав вважати, що цілі Кремля у цій війні змінилися. Ситуація на фронті залишається дуже складною для України. За прогнозом Альянсу, Росія й надалі посилюватиме тиск на ЗСУ, аби наростити перевагу для успіху на переговорах.

У НАТО прогнозують, що загарбникам вдасться повністю витіснити українські сили з Курщини. Ворог має значну кількісну перевагу. У Курській області перебувають близько 70 тисяч окупантів, а також 11 тисяч північнокорейців.

Водночас в Алянсі вказують, що просування росіян в Україні сповільнюється, а їх втрати зростають. Втім, Кремль і надалі готовий терпіти великі втрати в обмін на повільні успіхи. Тим часом російське суспільство теж готове наразі миритися із цією ситуацією.

Також не змінилася й переговорна позиція Росії. У Кремля впевнені, що перевага і час на їх боці. Наразі Москві потрібні перемовини лише для того, аби відновити відносини із Заходом та міжнародною спільнотою і паралельно деморалізувати населення України.

Чиновник НАТО підкреслив, що позиція Альянсу полягає у тому, аби домогтися стійкого і справедливого миру в Україні, а непросто дозволити Росії виграти час.