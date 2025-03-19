Выступая перед журналистами возле Белого дома, советник США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что планирует сегодня пообщаться со своими коллегами в России и Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что сказал Волц

Советник Трампа отметил, что "челночная дипломатия" – это сложно. Однако, по его словам, продолжается работа на всех уровнях для того, абы подтолкнуть Киев и Москву к прекращению огня и к завершению этой войны.

Напомним, что ранее 19 марта состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа. Он длился около часа. И по словам американского президента, был "очень хорошим".

Этому разговору предшествовали переговоры Трампа и Путина 18 марта. Известно, что российский диктатор якобы поддержал идею временного перемирия на 30 дней, однако выдвинул собственные требования. Глава Кремля хочет, чтобы Запад прекратил на это время поставлять Украине оружие. Кроме того, в нашей стране якобы должна прекратиться мобилизация. Пока Путин дал согласие только на прекращение ударов по энергетике.