Виступаючи перед журналістами біля Білого дому, радник США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що планує сьогодні поспілкуватися зі своїми колегами в Росії та Україні, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також Україна не братиме участі в переговорах США та Росії в Саудівській Аравії, – Подоляк

Що сказав Волц

Радник Трампа зауважив, що "човникова дипломатія" – це складно. Однак, за його словами, триває робота на всіх рівнях для того, абти підштовхнути Київ і Москву до припинення вогню і до завершення цієї війни.

Нагадаємо, що раніше 19 березня відбулася телефонна розмова Зеленського і Трампа. Вона тривала близько години. І за словами американського президента, була "дуже хорошою".

Цій розмові передували переговори Трампа і Путіна 18 березня. Відомо, що російський диктатор нібито підтримав ідею тимчасового перемир'я на 30 днів, однак висунув власні вимоги. Очільник Кремля хоче, аби Захід припинив на цей час постачати Україні зброю. Крім того, у нашій країні буцімто має припинитися мобілізація. Наразі Путін дав згоду лише на припинення ударів по енергетиці.