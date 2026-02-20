Поняли реальную угрозу от Путина: какой показательный шаг сделала Европа

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия вышли из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. 20 февраля это сделала и Польша, которая объявила о намерении использовать это оружие, чтобы усилить оборону на восточном фланге НАТО.

Политолог Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом отметил, что со стороны польского президента Навроцкого звучит милитаристическая риторика. Польша даже озвучила о намерении иметь собственное ядерное оружие.

Мир на пороге большого перераспределения

Как отметил политолог, сегодня Европа видит, куда движется ситуация. Европейцы наконец поняли угрозу от России и перешли к конкретным шагам.

Они понимают, что относительно мирные времена заканчиваются. В ближайшее время скорее всего нас ждет бурный период большого перераспределения, значительных потрясений, к сожалению. Пока складывается впечатление, что сила слова на время свою мощь потеряла,

– озвучил Несвитайлов.

Опыт Украины на войне – уникальный, ЕС хочет учиться у нее

Анализируя информацию о намерении ряда европейских стран выйти из Оттавской конвенции, коллега Максима Несвитайлова – политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, назвал действия этих государств политическим сигналом того, что они готовы противостоять, отвечать на агрессию, играть согласно тем правилам, которые устанавливает Россия.

Однако, по его словам, это не тот уровень подготовки к возможным угрозам, который должен был бы быть сегодня со стороны Европы. Хотя он констатирует, что скандинавские страны действительно понимают опасность России и готовятся обороняться в пределах своих возможностей.

"В этой всей истории важно выделить две новости. Первая – украинские подразделения во время одних из учений уничтожили быстро и эффективно два батальона НАТО, не дав возможности развернуться. Вторая новость – немецкое минобороны объявило о подписании меморандума с Украиной о том, что украинские инструкторы будут учить немецких военных воевать", – рассказал Ткачук.

Политолог отметил, что учитывая эти новости, можно сделать вывод, что наконец Европа начинает осознавать, что не она должна учить Украину, а наоборот. Ткачук подчеркнул, что именно украинский военный опыт сегодня является уникальным.

Европейцы должны получать от нас опыт, учиться, настраиваться не танки закупать, а развивать беспилотный компонент. Становится реальностью то, что ценный танк может уничтожить группа недорогих дронов,

– озвучил Ткачук.

Он подытожил, что сегодня Европа делает определенные шаги, но они маленькие и медленные. Однако постепенно сотрудничество между ЕС и Украиной усиливается. Например, как стало известно после Мюнхенской конференции по безопасности, Украина и Германия начали совместное производство БпЛА. Наше государство также открыло экспорт своего вооружения.

Заметьте! Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский считает, что в будущем Европа может сама нуждаться в гарантиях безопасности. Он убежден, что европейцы осознают, что Россия способна развязать следующую войну. Поэтому сейчас ЕС нацелен помочь Украине, чтобы остановить российскую армию в нынешней точке на карте, ведь в противном случае – Путин пойдет дальше.

