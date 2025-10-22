Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала предположил, что Путин мог предложить Трампу выгодные экономические схемы и совместные проекты. По его мнению, Кремль снова сыграл на тщеславии американского президента, заставив его отказаться от активных действий в поддержку Украины.

Как Путин снова повлиял на позицию Трампа?

Перед разговором Дональд Трамп заявлял о готовности предоставить Украине дополнительное оружие. После двухчасового контакта его риторика резко изменилась, что свидетельствует о результативном давлении со стороны Москвы. Валерий Дымов объяснил, что Кремль мог сыграть на личных амбициях американского президента.

Ну, во-первых, здесь все же тщеславие. Трамп обещал прекратить быструю войну, а Путин ничего не обещал,

– подчеркнул Дымов.

Сейчас звучат громкие заявления о мире, но не хватает конкретных шагов. Предыдущие обещания остаются без реализации, одновременно открытого склонения к России тоже нет. Такая неопределенность создает для Кремля дополнительные возможности влияния.

Что могло быть в "пакете" от Кремля?

Кремль традиционно использует схему постепенного втягивания в "выгодные" договоренности. Сначала создается доверие, далее – обыгрываются амбиции собеседника, после чего выдвигаются условия. На этом фоне любые обещания быстрого мира выглядят инструментом, а не целью.

Это типичная ФСБшная практика: сначала расположить к себе, а потом развести на доверии,

– отметил Дымов.

Вероятным "якорем" могли стать экономические темы: ресурсы, газ, проекты с выгодой для обеих сторон. Для Трампа это выглядело бы как дипломатическое достижение перед избирателями. На самом же деле подобные схемы усиливают зависимость от решений Москвы.

"Совместные проекты" как инструмент влияния Кремля

Путин может продавать идею крупных экономических инициатив, включая торговлю ресурсами и инфраструктурными замыслами. Так формируется картинка быстрой выгоды, что должно убедить Вашингтон в целесообразности соглашений. За фасадом "взаимных интересов" остается политическая цена.

Они пытаются "впарить" совместные проекты: мол, договорились – и триллионы потекут в США. Это способ выдать Россию за надежного партнера,

– отметил Дымов.

Подобные предложения работают как материальный аргумент в пользу уступок. В итоге принятые под впечатлением "выгоды" решения могут ослабить поддержку Украины. Именно на такую смену приоритетов и рассчитывает Кремль.

