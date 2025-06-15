Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на STVR.

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Пеллегрини собирается приехать в Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини хочет посетить Киев. Но он отмечает, что встреча с украинскими чиновниками должна иметь не только дружеское, но и конструктивное наполнение.

Так что Пеллегрини в Вильнюсе уже сообщил Владимиру Зеленскому о том, что его визит в Украину готовится.

Я попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какое-то содержание, чтобы это не был только визит вежливости. Чтобы мы также нашли там какой-то положительный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали такой положительный сигнал,

– сказал президент Словакии.

Пеллегрини в целом положительно оценивает перспективы развития Украины после завершения войны. Он добавил, что Словакия может даже иметь положительные результаты, если Киев победит российский режим. По словам президента, это может стать "огромным импульсом для устранения региональных различий в Словакии".

Напомним, Петер Пеллегрини готовил визит в Украину в декабре 2024 года. Однако в январе Украина прекратила транзита российского газа, вследствие чего президент Словакии резко изменил свои планы.

К слову, политика страны несколько идет в разрез с ценностями Европейского Союза. Речь идет о приверженности к России. Поэтому в ЕС даже угрожают приостановлением финансирования Словакии, если страна продолжит отклоняться от общего курса.