Про це пише 24 Канал з посиланням на STVR.

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Пеллегріні збирається приїхати до України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні хоче відвідати Київ. Але він зауважує, що зустріч з українськими посадовцями повинна мати не лише дружнє, але й конструктивне наповнення.

Так що Пеллегріні у Вільнюсі вже повідомив Володимиру Зеленському про те, що його візит до України готується.

Я попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал,

– сказав президент Словаччини.

Пеллегріні загалом позитивно оцінює перспективи розвитку України після завершення війни. Він додав, що Словаччина може навіть мати позитивні результати, якщо Київ переможе російський режим. За словами президента, це може стати "величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині".

Нагадаємо, Петер Пеллегріні готував візит до України в грудні 2024 року. Однак в січні Україна припинила транзиту російського газу, внаслідок чого президент Словаччини різко змінив свої плани.

До слова, політика країни дещо йде в розріз із цінностями Європейського Союзу. Йдеться про прихильність до Росії. Тому в ЄС навіть погрожують призупиненням фінансування Словаччини, якщо країна продовжить відхилятися від спільного курсу.