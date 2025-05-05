Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин может поехать в Индию

В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время него премьер пригласил российского президента с официальным визитом для "проведения традиционной ежегодной двусторонней двусторонней встречи на высшем уровне".

В Кремле не ответили, поедет ли Путин в Индию, но отметили, что он "с благодарностью принял приглашение". Когда именно может состояться визит – неизвестно.

Следует отметить, что Индия не ратифицировала Римский статут. Поэтому, в стране не могут задержать российского диктатора по ордеру Международного уголовного суда.

Также премьер Индии поздравил Путина и российский народ с предстоящим "80-летием победы". Интересно, что сначала Моди и сам планировал посетить Москву и приехать на 9 мая. Однако впоследствии заявил, что не поедет в Россию, однако причин такого решения не объяснил.

Известно, что во время разговора Путин также выразил соболезнования относительно трагического инцидента, который произошел на границе с Пакистаном. Напомним, что 22 апреля в приграничном регионе Джамму и Кашмир расстреляли 26 туристов.