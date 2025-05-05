Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін може поїхати до Індії

У Кремлі повідомили, що російський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час неї прем'єр запросив російського президента з офіційним візитом для "проведення традиційної щорічної двосторонньої зустрічі на найвищому рівні".

У Кремлі не відповіли, чи Путін поїде до Індії, але наголосили, що він "з вдячністю прийняв запрошення". Коли саме може відбутися візит – невідомо.

Слід наголосити, що Індія не ратифікувала Римський статут. Відтак, у країні не можуть затримати російського диктатора за ордером Міжнародного кримінального суду.

Також прем'єр Індії привітав Путіна та російський народ із майбутнім "80-річчям перемоги". Цікаво, що спочатку Моді й сам планував відвідати Москву та приїхати на 9 травня. Однак згодом заявив, що не поїде до Росії, однак причин такого рішення не пояснив.

Відомо, що під час розмови Путін також висловив співчуття щодо трагічного інциденту, який стався на кордоні з Пакистаном. Нагадаємо, що 22 квітня у прикордонному регіоні Джамму і Кашмір розстріляли 26 туристів.