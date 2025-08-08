Такое мнение 24 Каналу высказал директор программы по глобальному менеджменту в Американском университете Киева Марк Войджер. Он отметил, что Трамп не мыслит категориями глобальной политики, а действует по логике личной симпатии.

Смотрите также Воздушное перемирие в Украине: в ISW рассказали, как Россия может воспользоваться паузой

Кремль давит через личную дипломатию

В Кремле хорошо знают, что Трамп предпочитает личные контакты, а не системные подходы. Именно поэтому заявление Путина о готовности к переговорам с ним может стать ключевым психологическим рычагом.

Для Трампа факт, что Путин захотел с ним встретиться, – это уже уважение,

– объяснил Войджер.

По его словам, Кремль умело играет на ожиданиях справедливого мира и одновременно выдвигает требования, которые сводят переговоры к иллюзии. Трамп же может воспринять сам факт приглашения как достаточное основание для снятия давления с России.

Риск, что Трамп снова изменит курс

Марк Войджер предположил, что Трамп может резко изменить позицию, сославшись на "желание Путина к переговорам". Это уже происходило ранее: от обещаний договориться до внезапного разочарования и возвращения к изначальной риторике.

Меня пугает перспектива, где предложение Путина настолько впечатлит Трампа, что тот даст заднюю,

– объяснил Войджер.

По его словам, такое поведение типично для Трампа, который концентрируется на личных жестах и склонен к ситуативным эмоциональным решениям. Поэтому даже несмотря на подготовленные сценарии со стороны его команды, риск резкого разворота остается.

Смогут ли республиканцы остановить Трампа?

Даже если часть Республиканской партии не согласится с очередным шагом Трампа навстречу Кремлю, инструментов для сдерживания у нее мало. По мнению Войджера, партия сейчас разобщена и вряд ли способна быстро среагировать.

Конгресс в отпуске, и даже если бы после этого была политическая революция, у Трампа есть время до конца месяца,

- отметил он.

Отдельные группы внутри партии, в частности так называемое "рейгановское крыло", могут оказывать давление, но не имеют прямого влияния на решение Трампа. В то же время Кремль пользуется моментом, чтобы навязать ему формат переговоров без участия Европы.

Как Трамп видит глобальную политику?

Марк Войджер отметил, что Трамп воспринимает международные отношения не как систему, а как совокупность личных контактов. В его представлении влияние и уважение измеряются тем, кто с ним встречается, а не принципами или союзами.

В голове каша. Для него геополитика это что-то очень абстрактное,

– объяснил Войджер.

Он отметил, что Трамп фокусируется на личных отношениях с лидерами, считая их ключом к решению конфликтов. Такое мышление, по его словам, может помешать адекватно оценить реальные угрозы и последствия уступок Кремлю.