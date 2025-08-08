Таку думку 24 Каналу висловив директор програми з глобального менеджменту в Американському університеті Києва Марк Войджер. Він наголосив, що Трамп не мислить категоріями глобальної політики, а діє за логікою особистої симпатії.

Кремль тисне через особисту дипломатію

У Кремлі добре знають, що Трамп надає перевагу особистим контактам, а не системним підходам. Саме тому заява Путіна про готовність до переговорів із ним може стати ключовим психологічним важелем.

Для Трампа факт, що Путін захотів з ним зустрітися, – це вже повага,

– пояснив Войджер.

За його словами, Кремль вміло грає на очікуваннях справедливого миру і водночас висуває вимоги, які зводять переговори до ілюзії. Трамп же може сприйняти сам факт запрошення як достатню підставу для зняття тиску з Росії.

Ризик, що Трамп знову змінить курс

Марк Войджер припустив, що Трамп може різко змінити позицію, пославшись на "бажання Путіна до переговорів". Це вже відбувалося раніше: від обіцянок домовитися до раптового розчарування і повернення до початкової риторики.

Мене лякає перспектива, де пропозиція Путіна настільки вразить Трампа, що той дасть задню,

– пояснив Войджер.

За його словами, така поведінка є типовою для Трампа, який концентрується на особистих жестах і схильний до ситуативних емоційних рішень. Тому навіть попри підготовлені сценарії з боку його команди, ризик різкого розвороту залишається.

Чи зможуть республіканці зупинити Трампа?

Навіть якщо частина Республіканської партії не погодиться з черговим кроком Трампа назустріч Кремлю, інструментів для стримування у неї обмаль. На думку Войджера, партія зараз роз'єднана і навряд здатна швидко зреагувати.

Конгрес у відпустці, і навіть якби після цього була політична революція, у Трампа є час до кінця місяця,

— зазначив він.

Окремі групи всередині партії, зокрема так зване "рейганівське крило", можуть чинити тиск, але не мають прямого впливу на рішення Трампа. Водночас Кремль користується моментом, щоби нав'язати йому формат переговорів без участі Європи.

Як Трамп бачить глобальну політику?

Марк Войджер наголосив, що Трамп сприймає міжнародні відносини не як систему, а як сукупність особистих контактів. У його уявленні вплив і повага вимірюються тим, хто з ним зустрічається, а не принципами або союзами.

В голові каша. Для нього геополітика це щось дуже абстрактне,

– пояснив Войджер.

Він зазначив, що Трамп фокусується на особистих стосунках із лідерами, вважаючи їх ключем до вирішення конфліктів. Таке мислення, за його словами, може завадити адекватно оцінити реальні загрози і наслідки поступок Кремлю.