По оценке эстонских пограничников, непосредственной угрозы для Эстонии сейчас нет. Об этом пишет ERR.

Что известно об ограничениях на границе России и Эстонии

В пятикилометровой приграничной зоне России на постоянной основе действуют более строгие ограничения, чем в Эстонии. При этом с 16 по 26 сентября ФСБ ввела дополнительные временные запреты на пребывание и передвижение.

Если на эстонской стороне реки Нарвы рыбаки могут спокойно ловить рыбу, то на российском берегу сейчас находиться запрещено.

К югу от Нарвского водохранилища запрещено любое передвижение по реке на плавсредствах, а также нахождение людей на берегу реки Нарвы. В темное время суток за пределами населенных пунктов запрещено находиться в этой зоне, в том числе на транспортных средствах. Такие меры не являются обычной практикой, но и почему-то их нельзя назвать исключительными,

– сказал представитель эстонской пограничной службы Андрис Вильцин.

По его словам, департамент полиции и пограничной охраны совместно с другими ведомствами следит за ситуацией на восточной границе Эстонии и готов отреагировать на возможные инциденты в случае необходимости.

"Я считаю, что у нас достаточно хорошие возможности наблюдать за тем, что происходит на той стороне, и иметь представление о том, что там происходит. Думаю, российская сторона, безусловно, обеспокоена безопасностью своей границы. Возможно, это в определенной степени свидетельствует и о некоторой неуверенности с той стороны. Поэтому, безусловно, стоит дополнительно следить за происходящим", – отметил он.

Также, по словам министра внутренних дел Игоря Таро, прямой опасности для Эстонии сейчас нет, поэтому страна не будет предпринимать никаких действий со своей стороны.

Никакой опасности для Эстонии нет. Наши службы это подтвердили. На данный момент оценка опасности не изменилась. Так, были различные спекуляции относительно возможной всеобщей мобилизации. Так, есть оценка того, что Россия находится в затруднительном положении,

– сказал Таро.

Между тем российская сторона утверждает, что цель ограничений – укрепление государственной границы.

При этом накануне один человек незаконно пересек границу из России в Эстонию и был задержан. В эстонской пограничной службе отмечают, что полностью перекрыть протяженную границу и исключить любые незаконные переходы практически невозможно.

Напомним, что премьер-министр страны Кристен Михал и глава МИД Маргус Тсахкна ранее заявляли, что Эстония готова немедленно закрыть государственную границу с Россией в случае изменения оценки угрозы безопасности, в частности в случае объявления всеобщей мобилизации в России.