За оцінкою естонських прикордонників, безпосередньої загрози для Естонії зараз немає. Про це пише ERR.

Що відомо про обмеження на кордоні Росії та Естонії

У п'ятикілометровій прикордонній зоні Росії на постійній основі діють суворіші обмеження, ніж в Естонії. При цьому з 16 по 26 вересня ФСБ запровадила додаткові тимчасові заборони на перебування та пересування.

Якщо на естонській стороні річки Нарви рибалки можуть спокійно ловити рибу, то російським берегом зараз перебувати заборонено.

На південь від Нарвського водосховища заборонено будь-яке пересування по річці на плавзасобах, а також знаходження людей на березі річки Нарви. У темний час доби за межами населених пунктів заборонено перебувати в цій зоні, у тому числі на транспортних засобах. Такі заходи не є звичайною практикою, але й чимось винятковим їх назвати не можна,

– сказав представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин.

За його словами, департамент поліції та прикордонної охорони спільно з іншими відомствами стежить за ситуацією на східному кордоні Естонії та готовий відреагувати на можливі інциденти у разі потреби.

"Я вважаю, що у нас досить хороші можливості спостерігати за тим, що відбувається на тій стороні і мати уявлення про те, що там відбувається. Думаю, російська сторона, безумовно, стурбована безпекою свого кордону. Можливо, це певною мірою говорить і про деяку невпевненість з того боку. Тому, безумовно, варто додатково стежити за тим, що відбувається додатково", – зазначив він.

Також за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, прямої небезпеки для Естонії зараз немає, тому країна не робитиме жодних дій зі свого боку.

Жодної небезпеки для Естонії немає. Наші служби можуть їх підтвердили. Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої ​​загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі,

– сказав Таро.

Тим часом російська сторона стверджує, що мета обмежень – посилення держкордону.

При цьому напередодні одна людина незаконно перетнула кордон з Росії до Естонії і була затримана. В естонській прикордонній службі зазначають, що повністю перекрити протяжний кордон та виключити будь-які незаконні переходи практично неможливо.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр країни Крістен Міхал та глава МЗС Маргус Тсахкна раніше заявляли, що Естонія готова негайно закрити державний кордон із Росією в разі зміни оцінки безпекової загрози, зокрема в разі оголошення загальної мобілізації в Росії.