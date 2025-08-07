Это в интервью рассказал немецкий генерал-майор Майк Келлер, который координирует военную поддержку Украины со стороны НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Что известно о повреждениях и ремонте?

По его словам, несколько месяцев назад "серьезное повреждение" получила радарная установка системы Patriot. Когда ее доставили в Германию для ремонта, промышленные производители заявили, что радар полностью уничтожен.

Он рассказал, что производители убеждали, что для его замены на новый нужно несколько лет. Отмечается, что после этого решили обратиться к людям из миссии НАТО в Висбадене, которая координирует помощь Украине.

Известно, что она занимается не только предоставлением оружия Киеву, но и его ремонтом. Специалисты немецких ВВС смогли восстановить работоспособность радара, работая ежедневно с понедельника по субботу, аж по 16 часов в день.

Майк Келлер добавляет, что уже в июле 2025 года отремонтированный радар уже вернули в Украину, А на прошлой неделе, по его словам, с его помощью украинские военные попали в цель противника.

Напомним, недавно Александр Сырский сообщал, что Украина уже вскоре получит новые системы противовоздушной обороны. Их закупили на средства европейских партнеров в рамках плана США и НАТО.