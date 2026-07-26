В этой связи посла страны-агрессорки вызвали на разговор. Об этом заявили в МИД Румынии .

Что известно о скандале?

Министр иностранных дел Оана Цою рассказала, что 26 июля в 10:13 истребитель F-16 румынских воздушных сил сбил БпЛА над территориальными водами страны в районе Сулина-Килия. Она отметила, что это уже третий беспилотник в воздушном пространстве страны в течение трех дней.

Поздравляю румынских пилотов и наземных экипажей с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они способствуют защите национальной территории и безопасности румынских граждан,

– подчеркнула политика.

Она рассказала, что Генеральная прокуратура установила, что сбитый в пятницу, 24 июля, дрон принадлежит к типу "Шахед", который использует страна-агрессорка в войне против Украины. Этой сказала, что расследования в отношении дронов, сбитых 25 и 26 июля, продолжаются.

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Недопустимо и нетерпимо, чтобы Россия продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, одновременно воздушное пространство НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками,

– заявила глава МИД.

В связи с неоднократными нарушениями МИД Румынии вызвал посла России.

Что известно о российских провокациях?

Политический консультант, эксперт-международник Глеб Остапенко в беседе с 24 каналом рассказал, что БПЛА в воздушном пространстве Румынии могут быть сознательными действиями россиян. Он считает, что Кремль проверяет некоторые реакции со стороны тех или иных стран НАТО.

ISW заявили, что Кремль рассматривает возможность провести операцию под "чужим флагом". Целью провокации, по мнению аналитиков, является создание информационных и психологических условий для будущих диверсий против Североатлантического альянса.

Европейские страны все серьезнее готовятся к возможным гибридным атакам Кремля . Латвия ужесточает охрану дамбы и крупнейшего газового хранилища, а Германия впервые присоединится к ядерным учениям Франции, поскольку разведки предупреждают о росте угроз со стороны Москвы.