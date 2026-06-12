Рубио поздравил россиян с Днем России: упомянул и об Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио второй год подряд поздравляет жителей страны-оккупанта. В своем обращении он также затронул тему российской агрессии против Украины.

Текст приветствия он опубликовал на сайте Госдепартамента.

Смотрите также: Келлог неожиданно увидел положительный момент в приостановке переговоров по Украине

Что сказал Рубио?

Марко Рубио поздравил народ России от имени Соединенных Штатов Америки.

Госсекретарь отметил, что США, как и прежде, заинтересованы в мирном урегулировании российско-украинской войны. Он выразил надежду, что американо-российские отношения станут более конструктивными.

Также Рубио пожелал более процветающего будущего для российского народа. Однако он заявил, что предпосылкой для этого должен стать прочный мир.

Другие заявления Марко Рубио

Недавно госсекретарь назвал вторжение России в Украину стратегической ошибкой. По его словам, никто в мире больше не сомневается в том, что Москва не сможет достичь поставленных целей в войне. Политик добавил, что даже сами россияне осознают, что им никогда не получить желаемого.

Также Рубио заявил, что впервые в истории количество погибших с российской стороны превысило количество раненых. Он подчеркнул, что украинцы воюют не только отважно, но и эффективно.