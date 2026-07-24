Голосование может быть назначено уже на следующую неделю. Об этом сообщает Axios.

Что в США говорят о новом пакете санкций?

Демократы в Сенате США уже дают понять республиканцам, что готовы продвинуть пакет санкций против России без лишних проволочек. При этом сам документ после доработок уже получил заметную двухпартийную поддержку.

По данным издания, сначала сенаторы проведут в Капитолии мемориальную церемонию в честь Линдси Грэма, который до последнего добивался принятия инициативы. Сенатор Жанна Шахин заявила, что надеется на быстрый прогресс, ведь Украина наращивает темп на поле боя, а позиции Кремля, по ее словам, становятся все более шаткими.

Axios пишет, что у законопроекта уже более 60 соавторов, а после смерти Грэма 11 июля его дважды перерабатывали. В частности, законодатели снизили общую ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и ограничили действие документа – вводить пошлины можно будет не более чем в отношении 5 стран.

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Позже, 19 июля, президент США Дональд Трамп попросил расширить действие этого закона, включив в него Иран, и сенаторы учли это предложение. Обновленный законопроект, над которым в Сенате работает Ричард Блюменталь, после одобрения верхней палатой должен еще получить поддержку Палаты представителей.

К слову, 23 июля ЕС принял 21-й пакет санкций против России. Под ударом вновь оказались энергетика, финансы и ВПК.

Пакет также содержит самый обширный за последние 4 года список персональных санкций – 218 новых фигурантов, среди которых 48 физических лиц и 170 юридических лиц.