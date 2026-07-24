Голосування можуть призначити вже на наступний тиждень. Про це повідомляє Axios.

Що у США кажуть про новий санкційний пакет?

Демократи в Сенаті США вже дають зрозуміти республіканцям, що готові просунути санкційний пакет проти Росії без зайвих зволікань. Водночас сам документ після доопрацювань уже зібрав помітну двопартійну підтримку.

За даними видання, спершу сенатори проведуть у Капітолії меморіальну церемонію на честь Ліндсі Грема, який до останнього домагався ухвалення ініціативи. Сенаторка Жанна Шахін заявила, що сподівається на швидкий поступ, адже Україна нарощує темп на полі бою, а позиції Кремля, за її словами, стають дедалі хиткішими.

Axios пише, що законопроєкт уже має понад 60 співавторів, а після смерті Грема 11 липня його двічі переробляли. Зокрема, законодавці знизили загальну ставку вторинних мит із 500% до 100% та обмежили дію документа – запроваджувати мита можна буде не більш ніж щодо 5 країн.

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Пізніше, 19 липня, президент США Дональд Трамп попросив розширити дію цього закону, включивши до нього Іран, і сенатори врахували цю пропозицію. Оновлений законопроєкт, яким у Сенаті займається Річард Блюменталь, після схвалення верхньою палатою має ще отримати підтримку Палати представників.

До слова, 23 липня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом знову опинилися енергетика, фінанси та ВПК.

Пакет також містить найбільший за останні 4 роки список персональних санкцій – 218 нових фігурантів, серед яких 48 фізичних осіб і 170 юридичних осіб.