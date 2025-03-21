Европейские чиновники считают, что администрация Дональда Трампа уменьшила свое участие в усилиях по закрытию путей для обхода санкций, которые ввели против России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Непонятно, или это принятое решение

США практически не присутствовали в нескольких рабочих группах, которые создали союзники для борьбы с попытками обойти антироссийские санкции.

По словам чиновников, США в основном также не реагируют на деятельность одной из групп, которая сосредоточена на том, чтобы не дать россиянам получить детали и оборудование, используемых для производства оружия.

Другая группа, в которой США не участвуют, занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного "Большой семеркой" верхнего лимита цен на российскую нефть.

Остается не понятным, или США сознательно приняли активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров. Также добавляют, что в некоторых встречах участвовали младшие чиновники с небольшими полномочиями по принятию решений.

Санкции стали точкой напряжения

Санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину, становятся главной точкой напряжения между Вашингтоном и союзниками Киева в ЕС. Трамп заявил, что готов усилить санкции против России, если Москва не будет серьезно участвовать в мирных переговорах.

Европейские чиновники отмечают, что видят мало признаков подготовки к такому шагу, и непонятно, какие действия предпринимают США для борьбы с обходом действующих мер.