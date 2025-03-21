Європейські посадовці вважають, що адміністрація Дональда Трампа зменшила свою участь у зусиллях із закриття шляхів для обходу санкцій, які ввели проти Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Незрозуміло, чи це ухвалене рішення

США практично не були присутніми в кількох робочих групах, які створили союзники для боротьби зі спробами обійти антиросійські санкції.

За словами посадовців, США здебільшого також не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб не дати росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї.

Інша група, в якій США не беруть участі, займається моніторингом та забезпеченням дотримання встановленого "Великою сімкою" верхнього ліміту цін на російську нафту.

Залишається не зрозумілим, чи США свідомо ухвалили активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів. Також додають, що в деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Санкції стали точкою напруги

Санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між Вашингтоном і союзниками Києва в ЄС. Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не буде серйозно брати участь у мирних переговорах.

Європейські посадовці зазначають, що бачать мало ознак підготовки до такого кроку, і незрозуміло, які дії вживають США для боротьби з обходом чинних заходів.