Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какие мнения в команде Трампа относительно санкций против России

По словам источников издания, по мнению Виткоффа, США должны снять экономические санкции с России.

В то же время Бургам убежден, что вытеснение России с энергетического рынка откроет путь для американских компаний и увеличит импорт энергоресурсов из США.

В издании отмечают, что эти разногласия только "разжигают" администрацию Трампа на фоне того, что сам президент США неоднократно выражал приверженность к снятию санкций с России после завершения войны и восстановления экономических связей между странами.

К слову, ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, что во время ужина на саммите НАТО европейские лидеры пытались давить на президента США Дональда Трампа для введения санкций против России. По словам чешского лидера, его американский коллега остается сдержанным в этом вопросе, однако осознает, что санкции – это очень эффективный инструмент.