Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Які думки в команді Трампа щодо санкцій проти Росії

За словами джерел видання, на думку Віткоффа, США мають зняти економічні санкції з Росії.

Водночас Бургам переконаний, що витіснення Росії з енергетичного ринку відкриє шлях для американських компаній і збільшить імпорт енергоресурсів із США.

У виданні зазначають, що ці розбіжності лише "розпалюють" адміністрацію Трампа на тлі того, що сам президент США неодноразово висловлював прихильність до зняття санкцій з Росії після завершення війни та відновлення економічних зв’язків між країнами.

До слова, раніше президент Чехії Петр Павел розповів, що під час вечері на саміті НАТО європейські лідери намагалися тиснути на президента США Дональда Трампа для введення санкцій проти Росії. За словами чеського лідера, його американський колега залишається стриманим у цьому питанні, однак усвідомлює, що санкції – це дуже ефективний інструмент.