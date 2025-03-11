В Саудовской Аравии 11 марта 2025 года начались переговоры делегаций Украины и США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что известно об этом

Делегации прибыли на встречу. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Александр Сибига прибыли в Джидду.

В состав украинской делегации входит также заместитель Ермака Палиса, министр обороны Умеров. Со стороны США будут присутствовать госсекретарь Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Уолц.

Относительно этих переговоров делали много предположений. Одно из западных изданий написало, что они могут стать "последним шансом" для Украины.

В то же время Россия заявляет о желании мира, но не предлагает компромиссов, в отличие от Украины, которая готова к уступкам. На переговорах в Саудовской Аравии Украина будет предлагать режим тишины на море, запрет на дальнобойные удары и освобождение пленных.