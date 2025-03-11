У Саудівській Аравії 11 березня 2025 року розпочались перемовини делегацій України та США. Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС України.

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Що відомо про це

Делегації прибули на зустріч. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Олександр Сибіга прибули до Джидді.

До складу української делегації входить також заступник Єрмака Паліса, міністр оборони Умєров. Зі сторони США будуть присутні держсекретар Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Волц.

Стосовно цих перемовин робили багато припущень. Одне із західних видань написало, що вони можуть стати "останнім шансом" для України.

Водночас Росія заявляє про бажання миру, але не пропонує компромісів, на відміну від України, яка готова до поступок. На переговорах у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме режим тиші на морі, заборону на далекобійні удари та звільнення полонених.